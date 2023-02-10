О нас

Азербайджан представлен на фестивале хлеба в Литве

Азербайджан представлен на фестивале хлеба в Литве 19:44
Kультурная политика
10 февраля 2023 г. 21:17
Азербайджан представлен на фестивале хлеба в Литве

Азербайджан представлен на фестивале хлеба в Литве.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано Департаментом национальных меньшинств и миграции при правительстве Литвы в Доме национальных меньшинств в столице.

На фестивале были представлены хлеба из Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Молдовы, Эстонии, Латвии, Румынии. Каждый из участников представлял свою страну в национальных костюмах.

На мероприятии участница из Азербайджана Нармин Алиева рассказала о том, что хлеб является символом дружбы: "Сегодня мы хотели обратить внимание на хлеб тяндир, наши национальные музыкальные инструменты и наш национальный фрукт гранат, фестиваль которого ежегодно проходит в нашей стране. Это наши символы. Я надеюсь, что вы попробуете наш хлеб тяндир и он вам понравится".

Другими участниками, представлявшими Азербайджан на фестивале, были Фидан Мехтиева и Фархад Шарифли.

Саяд Гасанли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Litvada Çörək Festivalında təmsil olunub

Экслюзивные новости

Из Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
ФотоИз Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
10 февраля 2023 г. 18:07
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
10 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
10 февраля 2023 г. 14:01
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
10 февраля 2023 г. 10:48
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
9 февраля 2023 г. 16:28
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
9 февраля 2023 г. 14:23
МИД назвал причины эвакуации граждан Азербайджана из Турции по суше
МИД назвал причины эвакуации граждан Азербайджана из Турции по суше
9 февраля 2023 г. 12:45
В Баку продолжается сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоВ Баку продолжается сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
8 февраля 2023 г. 16:00
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi