Азербайджан представлен на фестивале хлеба в Литве

19:44

Азербайджан представлен на фестивале хлеба в Литве.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано Департаментом национальных меньшинств и миграции при правительстве Литвы в Доме национальных меньшинств в столице.

На фестивале были представлены хлеба из Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Молдовы, Эстонии, Латвии, Румынии. Каждый из участников представлял свою страну в национальных костюмах.

На мероприятии участница из Азербайджана Нармин Алиева рассказала о том, что хлеб является символом дружбы: "Сегодня мы хотели обратить внимание на хлеб тяндир, наши национальные музыкальные инструменты и наш национальный фрукт гранат, фестиваль которого ежегодно проходит в нашей стране. Это наши символы. Я надеюсь, что вы попробуете наш хлеб тяндир и он вам понравится".

Другими участниками, представлявшими Азербайджан на фестивале, были Фидан Мехтиева и Фархад Шарифли.

Саяд Гасанли.