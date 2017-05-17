 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан представлен на 57-й Венецианской биеннале

    В национальном павильоне Под одним солнцем. Культура совместной жизни отражены мультикультуральные традиции и толерантность Азербайджана

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева Азербайджан участвует в Международной выставке искусств - 57-й Венецианской биеннале.

    Как сообщает Report, в национальном павильоне "Под одним солнцем. Культура совместной жизни" отражены мультикультуральные традиции, этнокультурное разнообразие и толерантность Азербайджана.

    Концепция выставки, представленной в одном из самых многолюдных мест Венеции - Дворце Lezze XIV века в Кампо Санто-Стефано, отражает существующее в Азербайджане культурное разнообразие путем художественной интерпретации.

    Различные народы и этнические группы, религиозные конфессии столетиями живут в Азербайджане в условиях мира и дружбы. Здесь пропагандируется одинаковое восприятие различных языков и культур, культурного совместного проживания в условиях гармонии и равенства в мультикультуральной, многоконфессиональной среде. Миролюбивый, культурный обмен и сохранение прекрасных традиций восточного гостеприимства являются одними из основных принципов людей, живущих на этой территории. А это своего рода чудо в век глобализации, этнических конфликтов, нетерпимости, оккупации и агрессии.

    На выставке демонстрируются такие интерактивные медиапроекты, как видеомаппинг и инсталляция группы визуального перформанса HYPNOTICA, работы молодого художника Эльвина Набизаде.

    Авторы представляют искусство, возникшее в Азербайджане из синтеза традиционного аналогового и современного цифрового искусства.

    Работающие с различными материалами мастера призывают человечество подумать о культуре совместного проживания.

    Куратором выставки является экс-директор Музея Виктории и Альберта, профессор Мартин Рот.

    Напомним, что Венецианская биеннале считается одной из самых престижных выставок мира в сфере современного искусства и проводится раз в два года.

    С 2004 года Фонд Гейдара Алиева реализует проекты, поддерживающие развитие современного искусства и творчество молодых художников. Одним из них является участие в Венецианской биеннале. Азербайджан с 2007 года участвует в этой международной выставке искусств и в этом году в шестой раз представлен на Венецианской биеннале. 

    Павильон Азербайджана в Венеции будет открыт до 26 ноября.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi