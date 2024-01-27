Азербайджан представлен на 55-й Каирской международной книжной ярмарке

Азербайджан представлен на 55-й Каирской международной книжной ярмарке.

Азербайджан представлен на 55-й Каирской международной книжной ярмарке.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, в книжной ярмарке принимают участие более 1200 издательств из 70 стран мира.

В состав азербайджанской делегации входят сотрудники Министерства культуры и поэт-писатель Агшин Енисей. Делегация приняла участие в ряде мероприятий в день открытия выставки.

На национальном стенде представлены ценные книги об Азербайджане. Участники и посетители выставки были проинформированы об истории, культуре, литературе Азербайджана, а также об избрании города Шуша "Культурной столицей исламского мира" в 2024 году.

Каирская международная книжная ярмарка продлится до 6 февраля 2024 года.