Азербайджан представит свою культуру в рамках "Тура по посольствам мира" в США

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в США примет участие в мероприятии "Around World Embassy Tour" ("Тур по посольствам мира"), которое пройдет в Вашингтоне, сообщает Report со ссылкой на американские СМИ.

Мероприятие состоится в период с 6 по 13 мая с участием 40 зарубежных посольств в США, в том числе и посольства Азербайджана.

В ходе него посольства мира представят культуру, музыку, искусство, моду и кулинарию своих государств.

Наряду с этим планируется организация мероприятия "Открытый дом Европейского союза" с участием 28 посольств европейских государств.