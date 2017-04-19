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    Азербайджан представит свою культуру в рамках "Тура по посольствам мира" в США

    Мероприятие состоится в период с 6 по 13 мая с участием 40 посольств в США

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в США примет участие в мероприятии "Around World Embassy Tour" ("Тур по посольствам мира"), которое пройдет в Вашингтоне, сообщает Report со ссылкой на американские СМИ.

    Мероприятие состоится в период с 6 по 13 мая с участием 40 зарубежных посольств в США, в том числе и посольства Азербайджана.

    В ходе него  посольства мира представят культуру, музыку, искусство, моду и кулинарию своих государств. 

    Наряду с этим планируется организация мероприятия "Открытый дом Европейского союза" с участием 28 посольств европейских государств.

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