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    Азербайджан предоставил музейные экспонаты Международной Тюркской академии

    Президент академии Дархан Кыдырали выразил благодарность посольству Азербайджана за ценные подарки

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан предоставил музейные экспонаты Международной Тюркской академии.

    Как сообщает Report, экспонаты были вручены временным поверенным в делах Азербайджана в Казахстане Шахином Ахмедовым.

    Президент академии Дархан Кыдырали выразил благодарность посольству Азербайджана за ценные подарки.

    На мероприятии вместе с Ш.Ахмедовым приняли участие руководитель Союза культурных центров Азербайджана в Казахстане Видади Салахов, председатель турецкого этнокультурного центра "Ахыска" Аскер Пириев, а также казахстанские представители интеллигенции.

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