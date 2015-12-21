Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан предоставил музейные экспонаты Международной Тюркской академии.

Как сообщает Report, экспонаты были вручены временным поверенным в делах Азербайджана в Казахстане Шахином Ахмедовым.

Президент академии Дархан Кыдырали выразил благодарность посольству Азербайджана за ценные подарки.

На мероприятии вместе с Ш.Ахмедовым приняли участие руководитель Союза культурных центров Азербайджана в Казахстане Видади Салахов, председатель турецкого этнокультурного центра "Ахыска" Аскер Пириев, а также казахстанские представители интеллигенции.