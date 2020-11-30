Азербайджан планирует привлечь ЮНЕСКО к восстановлению культурного наследия Карабаха

Азербайджан планирует привлечь миссию экспертов ЮНЕСКО к восстановлению культурного и религиозного наследия на территориях Нагорного Карабаха

Азербайджан планирует привлечь миссию экспертов ЮНЕСКО к восстановлению культурного и религиозного наследия на территориях Нагорного Карабаха.

Как передает Report, об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил и.о. министра культуры республики Анар Керимов.

"Наша цель - чтобы миссия [ЮНЕСКО] посетила и мусульманские, и христианские объекты религиозного наследия", - сказал Керимов. Однако, по его словам, прежде необходимо решить вопросы безопасности миссии в местах, где велись боевые действия и где еще остаются неразорвавшиеся боеприпасы. Кроме того, заметил он, надо учитывать еще и климатические особенности. "Для осуществления полноценной миссии мы должны, естественно, учитывать прежде всего вопросы безопасности и погодные условия, - сказал Керимов. - Безопасность [для работы миссии] еще не полностью обеспечена, и поэтому мы должны учитывать этот момент в переговорах с ЮНЕСКО".

"Второй момент - мы не должны забывать о погодных условиях в горной местности. Они становятся сейчас все хуже. Учитывая, что памятники находятся и в горных, и в низменных частях, если мы делаем эту миссию, то она должна посетить все. Наша цель - чтобы не было никаких исключений", - подчеркнул и.о. министра. "Но вопрос миссии на повестке стоит, мы работаем с нашими коллегами из ЮНЕСКО", - добавил он. По его словам, "все моменты относительно мандата этой миссии, условий этой миссии, куда она будет идти, какие объекты будут рассматриваться, еще на повестке дня".

Керимов отметил, что сейчас "составляется план по восстановлению культурного и религиозного наследия" региона. С этой целью группа из сотрудников Министерства культуры Азербайджана уже начала первоначальный мониторинг на местах. "На некоторых территориях из-за вопросов безопасности и погодных условий невозможен полный мониторинг. Поэтому в тех районах, где это возможно, а это пока четыре района - Физули, Джебраил, Зангелан и Ходжавенд - наша оперативная группа, состоящая из представителей министерства культуры, провела предварительный мониторинг". Он отметил, что "предварительный мониторинг показал, что 180 культурных учреждений были фактически полностью разрушены".

По словам Керимова, "после того, как определится общее число объектов и учреждений культуры, мы, естественно, начнем проводить оценку причиненного ущерба". "И в этот процесс мы хотим пригласить международные структуры, международных экспертов. Потому что мы считаем важным, чтобы международные структуры правильно оценили ущерб, который был причинен этому наследию", - подчеркнул и.о. министра.

Азербайджан готов рассматривать предложения со стороны международного сообщества, в том числе России, по оказанию помощи в восстановлении Нагорного Карабаха.

"Я должен сказать, что это вопрос восстановления не только культурных, исторических памятников или учреждений, а вообще восстановления всей инфраструктуры, - отметил Керимов. - Это требует очень больших ресурсов, времени и возможностей".

По его словам, Азербайджан намерен приложить все усилия, чтобы полностью восстановить культурно-религиозное наследие.

По словам Керимова, памятники истории и культуры в Нагорном Карабахе будут сохранены и доступны всем общинам, в том числе армянской.

"Все памятники культурного наследия, вне зависимости от их происхождения, религиозной принадлежности, будут сохранены, отреставрированы и сданы в эксплуатацию для всех общин, которые будут там жить, включая и армянскую общину", - сказал Керимов корреспонденту ТАСС. "Мы считаем армянскую общину нашей общиной, то есть они представители азербайджанского общества, они являются гражданами Азербайджана, и поэтому для них, как в центре Баку, мы предоставили возможность приходить, молиться и исповедовать свою религию. То же самое будет происходить и в Карабахе", - заверил он.

Керимов подчеркнул, что исторические памятники на территории Азербайджана являются общим достоянием всех граждан республики. "Почему мы должны разрушать христианское наследие в Карабахе, если мы считаем эту территорию нашей? То есть, если судить по этой логике, тогда должна была быть разрушена армянская церковь в центре Баку, должны были быть разрушены очень древние христианские храмы, монастыри по всей территории Азербайджана", - ответил Керимов на вопрос, связанный с высказываемыми опасениями относительно сохранения христианских памятников в Нагорном Карабахе.

"У нас есть очень много древнейших христианских памятников культуры, храмы и церкви, - напомнил Керимов. - Мы считаем все наследие, которое находится на нашей территории, нашим наследием. Это то наследие, которое мы получили от наших предшественников. И я откровенно скажу, мы никогда не воюем с памятниками", - подчеркнул и.о. министра.