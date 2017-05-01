Азербайджан откроет свой павильон в рамках известной Венецианской биеннале

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В рамках международной художественной выставки 57-ой Венецианской биеннале будет создан павильон, посвященный Азербайджану, сообщает Report со ссылкой на итальянское издание InDies.

Открытие павильона состоится на следующей неделе, 11 мая.

Издание отмечает, что Азербайджан является ярким примером взаимодействия языкового и культурного разнообразия, интегрированного сосуществования и равенства в мультикультурном и мультиконфессиональном контексте.

Венецианская биеннале — один из самых известных форумов мирового искусства, международная художественная выставка, проводящаяся раз в два года с участием международного жюри.