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Азербайджан обратится к международным организациям из-за разрушения исторических памятников

Азербайджан обратится к международным организациям из-за разрушения исторических памятников С ноября прошлого года на освобожденных от оккупации территориях обнаружено более 400 памятников истории и культуры.
Kультурная политика
12 декабря 2021 г. 12:18
Азербайджан обратится к международным организациям из-за разрушения исторических памятников

С ноября прошлого года на освобожденных от оккупации территориях обнаружено более 400 памятников истории и культуры.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр культуры Анар Керимов.

Министр сообщил, что обнаружено около 140-150 памятников, не вошедших в госреестр.

«В то же время было более 800 учреждений культуры, театров и библиотек, музыкальных школ и т. д. Наши мониторинги показывают, что около 95% памятников истории и культуры были разрушены. Эти мониторинги продолжаются.

«Есть места, куда наши представители не смогли поехать. Есть угроза мин и ландшафтных сложностей. Но эта работа продолжается. После мониторинга будет составлен список, в связи с этим будет обращение в международные организации, и будем требовать, чтобы Армения была привлечена к ответственности. Разрушенные памятники показывают, что это военное преступление и преступление против человечности», - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan tarixi abidələrin dağıdılmasına görə beynəlxlaq təşkilatlara müraciət edəcək

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