Азербайджан избран в членство Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Прошло заседание 20-ой Генассамблеи государств-участниц Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

Как сообщили Report в отделе по информации и связям с общественностью министерства культуры и туризма, заседание прошло 18 ноября в штаб-квартире организации в рамках 38-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Состоялись также выборы в Комитет всемирного наследия Генассамблеи и Азербайджан был принят в членство комитета.

В министерстве заявили, что успешное избрание Азербайджана в организацию сыграет большую роль как в охране всемирного наследия, так и в пропаганде и защите собственного наследия.

Отметим, что комитет действует в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия, и при внесении дополнений в Список всемирного наследия обладает окончательным и решающим голосом. Кроме того, комитет устанавливает использование Фонда всемирного наследия, контролирует сохранение уже включенных в Список всемирного наследия образцов и принимает решение относительно внесения изменений в список наследия, находящегося под угрозой.

Напомним, что в 2000 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены Девичья башня, Дворец Ширваншахов и комплекс Ичеришехер, а в 2007 году - Гобустанский государственный художественно-исторический заповедник.