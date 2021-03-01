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Азербайджан использует опыт Турции при восстановлении памятников в Карабахе 

Азербайджан использует опыт Турции при восстановлении памятников в Карабахе  Протокол о намерениях подписали президент TİKA Серкан Каялар и начальник Госслужбы Азад Джафарли
Kультурная политика
1 марта 2021 г. 16:58
Азербайджан использует опыт Турции при восстановлении памятников в Карабахе 

Между Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA) и Госслужбой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана подписан протокол о намерениях по сотрудничеству в сфере охраны культурного наследия.

Как передает Report, протокол о намерениях подписали президент TİKA Серкан Каялар и начальник Госслужбы Азад Джафарли.

Протокол направлен на внесение вклада в сотрудничество и взаимный обмен опытом между двумя странами в области сохранения культурного наследия. В этих рамках будет производиться обмен опытом в данной области посредством программ обмена специалистами, технических и профессиональных тренингов, программ стажировок.

Азербайджан воспользуется опытом Турции в восстановлении и реконструкции памятников в богатом историческим и культурным наследием Карабахском регионе, освобожденном осенью 2020 года в результате 44-дневной Карабахской войны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qarabağdakı abidələrin bərpasında Türkiyə təcrübəsindən yararlanacaq

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