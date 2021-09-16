Азербайджан и Узбекистан будут снимать совместные фильмы

Находящийся с визитом в Ташкенте министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана Азизом Абдухакимовым и министром культуры Озодбеком Назарбековым.

Находящийся с визитом в Ташкенте министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана Азизом Абдухакимовым и министром культуры Озодбеком Назарбековым.

Как сообщает Report, об этом А.Керимов написал на своей странице в Twitter.

На встречах были обсуждены вопросы признания совместной истории и традиций в своих странах и на международном уровне, сотрудничества между исследователями и реализация совместных проектов.

Также были рассмотрены возможности сотрудничества двух дружественных стран в сфере культуры. Достигнута договоренность по вопросам реставрации памятников, создания совместных фильмов, побратимства городов.