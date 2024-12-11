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Азербайджан и ТЮРКСОЙ обсудили расширение сотрудничества в сфере кинематографа

Азербайджан и ТЮРКСОЙ обсудили расширение сотрудничества в сфере кинематографа Министр культуры Азербайджана Адиля Керимли обсудил перспективы сотрудничества с генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султаном Раевым в рамках его визита в Баку.
Kультурная политика
11 декабря 2024 г. 15:12
Азербайджан и ТЮРКСОЙ обсудили расширение сотрудничества в сфере кинематографа

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли обсудил перспективы сотрудничества с генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султаном Раевым в рамках его визита в Баку.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Стороны отметили динамичное развитие сотрудничества и обменялись мнениями о проектах, запланированных на 2025 год.

Министр отметил, что Азербайджан придает большое значение связям с ТЮРКСОЙ.

Была подчеркнута необходимость расширения сотрудничества в сфере кинематографии, в частности создания совместных анимационных фильмов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-TÜRKSOY əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə olunub

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