Азербайджан и ТЮРКСОЙ обсудили расширение сотрудничества в сфере кинематографа

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли обсудил перспективы сотрудничества с генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султаном Раевым в рамках его визита в Баку.
Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.
Стороны отметили динамичное развитие сотрудничества и обменялись мнениями о проектах, запланированных на 2025 год.
Министр отметил, что Азербайджан придает большое значение связям с ТЮРКСОЙ.
Была подчеркнута необходимость расширения сотрудничества в сфере кинематографии, в частности создания совместных анимационных фильмов.