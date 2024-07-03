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Азербайджан и Туркменистан номинируют искусство лоскутного шитья "гурама" в список ЮНЕСКО

Азербайджан и Туркменистан номинируют искусство лоскутного шитья "гурама" в список ЮНЕСКО Национальная комиссия Туркменистана по делам ЮНЕСКО ведет совместную работу с соответствующим ведомством Азербайджана по внесению лоскутного искусства "гурама" в Список нематериального культурного наследия человечества.
Kультурная политика
3 июля 2024 г. 16:17
Азербайджан и Туркменистан номинируют искусство лоскутного шитья гурама в список ЮНЕСКО

Национальная комиссия Туркменистана по делам ЮНЕСКО ведет совместную работу с соответствующим ведомством Азербайджана по внесению лоскутного искусства "гурама" в Список нематериального культурного наследия человечества.

Как передает Report со ссылкой на туркменские СМИ, об этом заявила ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова.

По ее словам, данная номинация была выдвинута по инициативе азербайджанской стороны.

Нацкомиссия также начала переговоры с Фондом тюркской истории и культуры Турции (TURKTAV) по налаживанию сотрудничества в деле популяризации культурного наследия туркменского народа в тюркском мире посредством расширения выставочной и библиотечной деятельности, отметила Рустемова.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkmənistan qurama tikmə sənətinin UNESCO-nun siyahısına salınmasını irəli sürüb

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