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Азербайджан и Турция подпишут новый документ

Азербайджан и Турция подпишут новый документ Между Турцией и Азербайджаном будет подписан новый документ.
Kультурная политика
17 сентября 2021 г. 20:25
Азербайджан и Турция подпишут новый документ

Между Турцией и Азербайджаном будет подписан новый документ.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на встрече министра культуры Азербайджана Анара Керимова с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

A.Керимов отметил успешное развитие двусторонних дружественных и братских отношений во всех сферах, выразил удовлетворение расширением сотрудничества в сфере культуры. Министр подчеркнул, что отношения Азербайджана и Турции должны стать примером для всех тюркских государств.

В ходе встречи министр проинформировал о масштабных реконструкционных и восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях.

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Версия на английском языке ФотоTurkey, Azerbaijan to sign new document
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə ilə Azərbaycan arasında yeni sənəd imzalanacaq

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