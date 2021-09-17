Азербайджан и Турция подпишут новый документ

Между Турцией и Азербайджаном будет подписан новый документ.
Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на встрече министра культуры Азербайджана Анара Керимова с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.
A.Керимов отметил успешное развитие двусторонних дружественных и братских отношений во всех сферах, выразил удовлетворение расширением сотрудничества в сфере культуры. Министр подчеркнул, что отношения Азербайджана и Турции должны стать примером для всех тюркских государств.
В ходе встречи министр проинформировал о масштабных реконструкционных и восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях.