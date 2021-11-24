Азербайджан и Россия обсудили активизацию сотрудничества в сфере культуры

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обсудил с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым возможности активизации двустороннего сотрудничества.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обсудил с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым возможности активизации двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Report, в беседе с журналистами Михаил Швыдкой заявил, что сегодня в ходе переговоров в Баку обсуждались возможности активизации контактов, несмотря на пандемию.

Он отметил, что этому способствуют мероприятия подобные проходящему сегодня в Баку Международному форуму Низами Гянджеви, посвященному 880-летию со дня рождения этого гениального азербайджанского мыслителя и поэта.

Швыдкой также выразил надежду, что министр культуры Азербайджана сможет в скором времени посетить Россию.

"Следующая дата - 30-летие установления дипломатических отношений Азербайджана и России даст новый импульс нашему сотрудничеству", - добавил спецпредставитель президента РФ.