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Азербайджан и Россия обсудили активизацию сотрудничества в сфере культуры

Азербайджан и Россия обсудили активизацию сотрудничества в сфере культуры Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обсудил с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым возможности активизации двустороннего сотрудничества.
Kультурная политика
24 ноября 2021 г. 13:38
Азербайджан и Россия обсудили активизацию сотрудничества в сфере культуры

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обсудил с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым возможности активизации двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Report, в беседе с журналистами Михаил Швыдкой заявил, что сегодня в ходе переговоров в Баку обсуждались возможности активизации контактов, несмотря на пандемию.

Он отметил, что этому способствуют мероприятия подобные проходящему сегодня в Баку Международному форуму Низами Гянджеви, посвященному 880-летию со дня рождения этого гениального азербайджанского мыслителя и поэта.

Швыдкой также выразил надежду, что министр культуры Азербайджана сможет в скором времени посетить Россию.

"Следующая дата - 30-летие установления дипломатических отношений Азербайджана и России даст новый импульс нашему сотрудничеству", - добавил спецпредставитель президента РФ.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Russia discuss intensification of cultural cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya arasında mədəni əməkdaşlığa dair müzakirə aparılıb

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