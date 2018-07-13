Азербайджан и Китай подпишут протокол о сотрудничестве в области культуры

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Между Азербайджаном и Китаем будет подписан протокол о сотрудничестве в области культуры.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерстве культуры, об этом на встрече с китайской делегацией, возглавляемой директором Шэньянского офиса по вопросам Китая в зарубежных странах Управления иностранных дел Китая Вангом Жингьингом, заявил заместитель главы Аппарата Министерства культуры Азербайджана Васиф Эйваззаде.Он отметил, что ведется работа над проектом протокола о двустороннем сотрудничестве в области культуры в 2019-2022 годах. По словам В.Эйваззаде, этот протокол послужит укреплению и развитию сотрудничества как между странами в целом, так и между отдельными регионами.