Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в области охраны культурного наследия

Делегация министерства культуры Азербайджана встретилась с заместителем министра культуры Китая, генеральным секретарем Национального фонда искусств этой страны и президентом Китайской ассоциации содействия культурному наследию Ли Чуном.

Делегация министерства культуры Азербайджана встретилась с заместителем министра культуры Китая, генеральным секретарем Национального фонда искусств этой страны и президентом Китайской ассоциации содействия культурному наследию Ли Чуном.

Об этом Report сообщили в министерстве культуры.

Тепло приветствуя азербайджанскую делегацию, Ли Чун поблагодарил министра культуры Адиля Керимли за то, что они приняли приглашение и посетили Китай.

Поблагодарив за радушный прием и высокое гостеприимство министр Адиль Керимли выразил удовлетворение тем, что находится в Китае, считающемся одной из колыбелей древних мировых цивилизаций.

Министр отметил важность дальнейшего углубления сотрудничества с Китаем в различных областях культуры, в том числе в сфере охраны культурного наследия, и подчеркнул значимость обмена опытом по целому ряду направлений. В этой связи была отмечена необходимость совершенствования нормативно-правовой базы между двумя странами.