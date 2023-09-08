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Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в области охраны культурного наследия

Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в области охраны культурного наследия Делегация министерства культуры Азербайджана встретилась с заместителем министра культуры Китая, генеральным секретарем Национального фонда искусств этой страны и президентом Китайской ассоциации содействия культурному наследию Ли Чуном.
Kультурная политика
8 сентября 2023 г. 16:47
Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в области охраны культурного наследия

Делегация министерства культуры Азербайджана встретилась с заместителем министра культуры Китая, генеральным секретарем Национального фонда искусств этой страны и президентом Китайской ассоциации содействия культурному наследию Ли Чуном.

Об этом Report сообщили в министерстве культуры.

Тепло приветствуя азербайджанскую делегацию, Ли Чун поблагодарил министра культуры Адиля Керимли за то, что они приняли приглашение и посетили Китай.

Поблагодарив за радушный прием и высокое гостеприимство министр Адиль Керимли выразил удовлетворение тем, что находится в Китае, считающемся одной из колыбелей древних мировых цивилизаций.

Министр отметил важность дальнейшего углубления сотрудничества с Китаем в различных областях культуры, в том числе в сфере охраны культурного наследия, и подчеркнул значимость обмена опытом по целому ряду направлений. В этой связи была отмечена необходимость совершенствования нормативно-правовой базы между двумя странами.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, China mull cooperation in protection of cultural heritage
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Çin arasında mədəni irsin qorunması üzrə əməkdaşlıq müzakirə olunub

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