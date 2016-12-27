 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан и Индонезия будут сотрудничать в области мультикультурализма

    Академики двух стран подписали меморандум о взаимопонимании

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Между академиками Азербайджана и Индонезии подписан меморандум о взаимопонимании с целью создания стратегического партнерства в области мультикультурализма и плюрализма.

    Как сообщили Report в посольстве Индонезии в Азербайджане, подписание документа состоялось в Международном центре мультикультурализма в Баку.

    В связи с этим посол Индонезии Хуснан Фанани заявил, что соглашение установит конкретное сотрудничество между двумя странами в области создания мультикультурального сообщества. Согласно соглашению, стороны также будут проводить обмен опытом в соответствующей области.

    Кроме того, соглашение обязывает стороны к подготовке программы по изучению, исследованию, проведению курсов и тренингов, посвященных теме мультикультурализма.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi