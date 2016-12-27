Азербайджан и Индонезия будут сотрудничать в области мультикультурализма

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Между академиками Азербайджана и Индонезии подписан меморандум о взаимопонимании с целью создания стратегического партнерства в области мультикультурализма и плюрализма.

Как сообщили Report в посольстве Индонезии в Азербайджане, подписание документа состоялось в Международном центре мультикультурализма в Баку.

В связи с этим посол Индонезии Хуснан Фанани заявил, что соглашение установит конкретное сотрудничество между двумя странами в области создания мультикультурального сообщества. Согласно соглашению, стороны также будут проводить обмен опытом в соответствующей области.

Кроме того, соглашение обязывает стороны к подготовке программы по изучению, исследованию, проведению курсов и тренингов, посвященных теме мультикультурализма.