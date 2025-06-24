Азербайджан и Хорватия обсудили проведение воркшопов по восстановлению культурного наследия

В Загребе состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с министром культуры и СМИ Хорватии Ниной Обулен Коржинек.

В Загребе состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с министром культуры и СМИ Хорватии Ниной Обулен Коржинек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минкультуры Азербайджана.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в культурной сфере, включая проведение совместных обучающих программ и воркшопов по восстановлению культурного наследия.

На встрече также были затронуты темы развития креативных индустрий, кино, музыки и взаимодействия между профильными институтами двух стран. Стороны выразили готовность углубить сотрудничество на основе достигнутых ранее межправительственных договоренностей.