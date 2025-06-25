Азербайджан и Хорватия намерены сотрудничать в творческой области

В рамках визита делегации во главе с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли в Хорватию состоялись двусторонние встречи.

В рамках визита делегации во главе с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли в Хорватию состоялись двусторонние встречи.

Как сообщили Report в Минкультуры, представители 15 азербайджанских компаний, действующих в сферах анимации, образование, кино, музыка, цифровизация, ювелирное дело и дизайн, встретились с известными представителями творческой индустрии Хорватии.

В ходе встреч представлен экспортный потенциал Азербайджана в культурных и творческих сферах, обсуждены возможности выхода на хорватский рынок и перспективы будущего сотрудничества.