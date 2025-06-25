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Азербайджан и Хорватия намерены сотрудничать в творческой области

Азербайджан и Хорватия намерены сотрудничать в творческой области В рамках визита делегации во главе с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли в Хорватию состоялись двусторонние встречи.
Kультурная политика
25 июня 2025 г. 12:33
Азербайджан и Хорватия намерены сотрудничать в творческой области

В рамках визита делегации во главе с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли в Хорватию состоялись двусторонние встречи.

Как сообщили Report в Минкультуры, представители 15 азербайджанских компаний, действующих в сферах анимации, образование, кино, музыка, цифровизация, ювелирное дело и дизайн, встретились с известными представителями творческой индустрии Хорватии.

В ходе встреч представлен экспортный потенциал Азербайджана в культурных и творческих сферах, обсуждены возможности выхода на хорватский рынок и перспективы будущего сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоIndustrial representatives of Azerbaijan and Croatia mull cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Xorvatiyanın sənaye nümayəndələri arasında əməkdaşlıq görüşləri keçirilib

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