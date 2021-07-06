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Азербайджан и Грузия вместе восстановят памятник Красный мост

Азербайджан и Грузия вместе восстановят памятник Красный мост Грузия и Азербайджан обсуждают совместную реконструкцию памятника Красный мост.
Kультурная политика
6 июля 2021 г. 13:41
Азербайджан и Грузия вместе восстановят памятник Красный мост

Грузия и Азербайджан обсуждают совместную реконструкцию памятника Красный мост.

Как передает грузинское бюро Report, об этом министр культуры, спорта и молодежи Грузии Теа Цулукиани заявила журналистам по итогам встречи с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым.

Министр отметила, что Красный мост является памятником культурного наследия как Грузии, так и Азербайджана. Работы по консервации и восстановлению моста должны проводиться таким образом, чтобы обе страны гордились результатом работы.

Отметив, что Красный мост в Азербайджане называется "Сломанный мост" (Сыныг кёрпю), Т.Цулукиани добавила, что после профессиональной реставрации памятник станет символом гордости.

Она отметила, что на встрече с азербайджанским коллегой был обсужден ряд важных вопросов: "Мы договорились о сотрудничестве в области кино, между музеями, творческими индустриями, обмене опытом по охране и восстановлению исторических памятников".

Министр подчеркнул, что в рамках ЮНЕСКО Грузия и Азербайджан продолжат активно оказывать взаимную поддержку и обеспечивать защиту интересов друг друга.

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