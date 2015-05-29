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    Азербайджан и Аргентина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

    Абульфас Гараев встретился с министром туризма Аргентины Энрике Мейером

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев встретился с министром туризма Аргентины Энрике Мейером. Как сообщили Report в отделе информации и связи с общественностью министерства, в ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в сфере туризма. Министры подписали соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Аргентиной в данной сфере.

    Отметим, что министр культуры и туризма Абульфас Гараев находится с визитом в Хорватии для участия на 100-й сессии Исполнительного совета Всемирной туристкой организации ООН.

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