Азербайджан и Аргентина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев встретился с министром туризма Аргентины Энрике Мейером. Как сообщили Report в отделе информации и связи с общественностью министерства, в ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в сфере туризма. Министры подписали соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Аргентиной в данной сфере.

Отметим, что министр культуры и туризма Абульфас Гараев находится с визитом в Хорватии для участия на 100-й сессии Исполнительного совета Всемирной туристкой организации ООН.