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    ​Азербайджан был представлен на Тульском фестивале национальных культур

    Завершилось мероприятие выступлением народных коллективов

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Туле прошел Фестиваль национальных культур.

    Как передает Report со ссылкой на VAKinfo, Азербайджан на фестивале был представлен региональным отделением Всероссийского Азербайджанского Конгресса.

    Гостям удалось примерить русскую кольчугу, потренироваться в искусстве каллиграфии, украсить себя росписью мехенди. Завершилось мероприятие выступлением народных коллективов.

    Целью проведения данного мероприятия является создание условий для реализации творческого потенциала интернациональной студенческой молодежи, формирование межэтнического взаимодействия, а также содействие развитию международных молодежных проектов.

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