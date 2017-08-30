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    Азербайджан будет представлен в "Международном гастрономическом городке" в Париже

    Парижане и туристы получат возможность ознакомиться с образцами нашего богатого культурного наследия

    Париж. 30 августа. REPORT.AZ/ 23-25 сентября Азербайджан будет представлен на предстоящем в Париже мероприятии "Международный гастрономический городок".

    Как сообщает французское бюро Report, мероприятие состоится при поддержке Азербайджанского дома в Париже и Ассоциации друзей Азербайджана во Франции.

    На организованном на берегу Сены мероприятии парижане и туристы из различных регионов мира получат возможность ознакомиться с образцами нашего богатого культурного наследия.

    На мероприятии наряду с дегустацией и продажей блюд и напитков, будут продемонстрированы культура застолья, образцы национального искусства, одежда и украшения, прозвучит наша музыка.

    Отметим, что в "Международном гастрономическом городке" будут представлены 40 стран.

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