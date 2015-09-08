Азербайджан будет представлен на сессии Генассамблеи Всемирной туристической организации Объединенных наций

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В колумбийском городе Медельин начнет работу XXI сессия Генассамблеи Всемирной туристической организации Объединенных наций (ВТООН).

Как сообщает Report, сессия продлится с 12-го по 17-ое сентября.

На мероприятии министерство культуры и туризма Азербайджана представит делегация во главе с замминистра Назимом Самедовым.

К работе сессии также присоединятся аккредитованный в Колумбии посол Азербайджана Ильгар Мухтаров и руководитель Правления Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров.

Отметим, что во время XX сессии Генассамблеи ВТООН в 2013 году Азербайджан был принят в членство Исполнительного совета организации. Как результат этого, на заседаниях совета и при обсуждении вопросов наша страна стала участвовать с правом на голосование.