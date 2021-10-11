Азербайджан будет представлен на международном кинофестивале в Стамбуле

Документальный фильм "Последний", снятый Бакинским Медиа центром и студией Salnaməfilm при поддержке Министерства культуры Азербайджана, примет участие в 9-м Босфорском международном кинофестивале в категории "Международные документальные фильмы".

Документальный фильм "Последний", снятый Бакинским Медиа центром и студией Salnaməfilm при поддержке Министерства культуры Азербайджана, примет участие в 9-м Босфорском международном кинофестивале в категории "Международные документальные фильмы".

Как сообщили Report в киностудии "Азербайджанфильм", на фестивале, который пройдет в Стамбуле с 23 по 30 октября, фильм "Последний" будет соревноваться с 10 фильмами, отобранными из разных стран мира.

Главный продюсер фильма - Арзу Алиева, продюсеры - Орман Алиев и Назим Гусейнов, режиссер - Фариз Ахмедов, авторы сценария - Эсмира Эйюб и Фариз Ахмедов. Оператором фильма является приглашенный из Польши кинооператор Матеуш Чухновский.

Фильм рассказывает о последнем жителе острова Кюр-дили Виталии Пронине. В 1981 году в результате повышения уровня воды в Каспийском море некогда бурлящий жизнью Кюр-дили, превратившись в остров, стал непригодным для жизни. Большая часть населения переехала с острова. Оставшись без газа, света и почти без людей, остров стал одиноким, его природа, животные одичали, дома разрушились. Больше там никто не жил... Кроме 68-летнего Виталия... он дышит островом. На острове он делает свой последний вздох ... прямо перед камерой.

Отметим, что фильм "Последний" ранее демонстрировался на Роттердамском международном кинофестивале, на "Международном кинофестивале Флаэртиана" в Перми, на 6-м международном кинофестивале Eurasia.Doc, 15-м Международном фестивале документальных и короткометражных фильмов в Боснии и Герцеговине, Международном фестивале современного кино "Блэкдканвас" в Мексике, был удостоен различных наград.

Следующий конкурс фильма "Последний" состоится в Польше. 19-24 октября в Познани пройдет 25-й "Международный фестиваль документального кино". Фильм является одним из 13 фильмов, которые будут участвовать в конкурсной программе фестиваля.