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Азербайджанскую кухню представят на международном фестивале в Париже

Азербайджанскую кухню представят на международном фестивале в Париже Азербайджан будет представлен на международном фестивале "Мировая кухня" во Франции.
Kультурная политика
1 декабря 2021 г. 17:33
Азербайджанскую кухню представят на международном фестивале в Париже
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Азербайджан будет представлен на международном фестивале "Мировая кухня" во Франции.

Как передает французское бюро Report, мероприятие состоится 4-5 декабря в Париже при организации Ассоциации друзей Азербайджана во Франции.

На международном фестивале будут представлены 25 стран.

Целью является продвижение азербайджанской национальной кухни во Франции, а также укрепление дружеских связей между двумя народами, обладающими богатым культурным наследием.

В рамках мероприятия будет организована фотовыставка, посвященная мировой кухне.

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Версия на английском языке Azerbaijan to be represented at International Food Festival Cuisine Du Monde in Paris
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Parisdə “Dünya mətbəxi” beynəlxalq festivalında təmsil olunacaq

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