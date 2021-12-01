Азербайджанскую кухню представят на международном фестивале в Париже

Азербайджан будет представлен на международном фестивале "Мировая кухня" во Франции.

Азербайджан будет представлен на международном фестивале "Мировая кухня" во Франции.

Как передает французское бюро Report, мероприятие состоится 4-5 декабря в Париже при организации Ассоциации друзей Азербайджана во Франции.

На международном фестивале будут представлены 25 стран.

Целью является продвижение азербайджанской национальной кухни во Франции, а также укрепление дружеских связей между двумя народами, обладающими богатым культурным наследием.

В рамках мероприятия будет организована фотовыставка, посвященная мировой кухне.