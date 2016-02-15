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    Азербайджан будет представлен на международной выставке туризма в Тегеране

    Здесь примут участие представители 10 местных туристических компаний и отелей

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма будет представлено на предстоящей 16-19 февраля в столице Ирана Тегеране международной выставке туризма "HT&T Iran Hotel, Travel & Tourism International Exhibition".

    Как сообщает Report, информацию распространило министерство культуры и туризма.

    С этой целью с визитом в Тегеране находится заведующий сектором развития туризма в регионах отдела туризма министерства Сеймур Гасанов.

    Кроме министерства нашу страну на выставке представят 10 местных туристических компаний и отелей.

    Установленный здесь на площади 32 кв. метров стенд отразит туристические возможности нашей республики. Для посетителей и участников выставки подготовлены различные рекламные материалы на английском языке.

    Отметим, что министерство культуры и туризма участвует на данной выставке уже во второй раз.

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