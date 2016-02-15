Азербайджан будет представлен на международной выставке туризма в Тегеране

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма будет представлено на предстоящей 16-19 февраля в столице Ирана Тегеране международной выставке туризма "HT&T Iran Hotel, Travel & Tourism International Exhibition".
Как сообщает Report, информацию распространило министерство культуры и туризма.
С этой целью с визитом в Тегеране находится заведующий сектором развития туризма в регионах отдела туризма министерства Сеймур Гасанов.
Кроме министерства нашу страну на выставке представят 10 местных туристических компаний и отелей.
Установленный здесь на площади 32 кв. метров стенд отразит туристические возможности нашей республики. Для посетителей и участников выставки подготовлены различные рекламные материалы на английском языке.
Отметим, что министерство культуры и туризма участвует на данной выставке уже во второй раз.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости