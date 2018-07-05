Азербайджан будет представлен на фестивале искусств в Андорре

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Париж. 5 июля. REPORT.AZ/ Проживающая во Франции азербайджанская художница Мехри Гулиева при поддержке Ассоциации друзей Азербайджана во Франции представит Азербайджан на 6-м фестивале искусств "Цвета планеты" в Андорре.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, фестиваль искусств состоится в Андорре 9-21 июля и будет посвящен стратегическим темам ЮНЕСКО, таким как развитие разнообразия, мир и межкультурный диалог.

Целью расположенного на пресечении различных культур Княжества Андорра является собрать мастеров искусств с пяти материков и внести вклад в развитие диалога во имя мира.

Участвующие в фестивале искусств в Андорре художники, изобразив 17 предметов, отраженных в программе устойчивого развития ООН в 2015-2030 годы, поддержат ценности ЮНЕСКО. 6-й фестиваль искусств в Андорре также внесет вклад в объявленное ЮНЕСКО международное десятилетие сближения культур для 2013-2022 годов.

Азербайджанская художница Мехри Гулиева работала в различных художественных ателье, была участницей и победительницей ряда художественных выставок во Франции.