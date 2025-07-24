Азер Гариб: Будут сняты фильмы о визитах Гейдара Алиева в Пакистан, Саудовскую Аравию, США, Грузию

Планируется подготовка фильмов о визитах Гейдара Алиева во все страны.

Планируется подготовка фильмов о визитах Гейдара Алиева во все страны, в которых он побывал.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель проекта "По следам одного визита", известный путешественник и журналист Азер Гариб.

В своем комментарии журналистам перед презентацией документального фильма "По следам одного визита - Франция" он отметил, что в рамках проекта затрагиваются не официальные, а культурологические аспекты визитов великого лидера:

"Ранее мы освещали визиты Гейдара Алиева в Китай, Японию, Италию, Великобританию и тюркоязычные государства. На этот раз очередь дошла до Франции. Съемки проводились в Париже. Наша цель - охватить все зарубежные визиты великого лидера. В рамках проекта в будущем мы проведем съемки также в Пакистане, Саудовской Аравии, США, Грузии и других странах".