Аздрама о предупреждении актеру, предложившему почтить память Фуада Поладова

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Академический национальный драмтеатр прокомментировал скандал, который возник после представления "Шах Гаджар" 5 мая, в день похорон народного артиста Фуада Поладова.

Как сообщил Report пресс-секретарь театра Джавид Зейналлы, во время представления актеры, задействованные в спектакле, с уважением почтили светлую память Фуада Поладова, его память была почтена вместе со зрителями минутой молчания:

"Слухи о возникновении в связи с этим в театре каких-то проблем необоснованны, мы принимаем это как вмешательство в творческие дела театра. Фуад Поладов, видный актер, сыграл прекрасные роли на сцене Академического национального драмтеатра. Коллектив театра чтит его память с почтением и уважением, и так будет всегда ".

По распространившейся в СМИ информации, 5 мая по окончании представления один из вышедших на поклон актеров предложил почтить память Фуада Поладова минутой молчания. После этого возникло напряжение. По информации, руководство театра вызвало данного актера и сделало ему особое предупреждение.

Как стало известно Report, почтить память Ф.Поладова предложилл заслуженный артист Айшад Мамедов.