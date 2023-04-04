Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально

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Фильмы, снятые исключительно с целью заработать - большой удар по вкусам нации". Об этом в интервью "Report" заявил кинорежиссер и кинокритик, сценарист, телеведущий, педагог, главный редактор киностудии "Азербайджанфильм", заслуженный деятель искусств Аяз Салаев. Report представляет интервью с ним:

- Как вы характеризуете азербайджанское кино?

- Сегодня на азербайджанское кино ложится большая ответственность. Но я не знаю, насколько это понимают люди, которые работают в этой сфере, потому что мы действительно живем в исторический период. Когда мы обрели независимость мы, как нация только пробуждались, наша Великая победа, позволило нам осознать свое место в этом мире.

С начала 90-х я часто по работе бываю за границей и участвую в фестивалях. Я свидетель того, как изменилось отношение к нам за последние два-три года. Необходима правильная оценка всего этого, что, в том числе, ложится на плечи азербайджанского кинематографа. Психология азербайджанского народа, путь, ведущий к победе, наши храбрецы, голыми руками взобравшиеся на отвесные скалы между селом Дашалты и Шушой, сила, рожденная нашим единством, воля и дух - все это требует экранизации. Словом, кинематограф в долгу перед народом.

- Насколько вы довольны сегодняшним кинематографом?

- Однозначно недоволен... Я не хочу возвращаться к сказанному выше, но считаю, что азербайджанскому кино предстоит большая работа. На мой взгляд, его развитие не должно основываться на материальных интересах, мы видим результаты такого "творчества". Оно наносит серьезный удар на вкусы народа. Другой вопрос - фильмы, нацеленные на участие в фестивалях. Ни первое, ни второе не должно быть критерием для развития кино.

Очень немногие страны поддерживали нас в течение 30 лет. Все ждали, когда сменятся поколения, и они смирятся с потерей нашей земли. Однако история показала, что на войну шли дети, в глаза не видевшие этих земель. Карабах - это оставленные там дома, не камни. Это сакральная, духовная мощная концепция. С этой точки зрения, в нашем подходе к кинематографу мы должны учитывать эти вопросы.

- Наши старые фильмы с любовью смотрят по сей день. Как вы думаете, фильмы, которые снимают сейчас, будут столь же любимы в будущем?

- Трудно сказать. Вопрос симпатии к нашим старым фильмам тоже не показатель. Есть фильмы, которые были сняты в 50-х годах и которые до сих пор популярны. Но это очень плохо. Недопустимо использовать в фильме облысение как повод для смеха. То, что фильмы подобного жанра в настоящее время любимы или популярны, нельзя считать положительным моментом.

Нынешние фильмы, возможно, и будут любимы в будущем, но главное, чтобы все в фильме, особенно юмор, были на высоком уровне. Когда человек слушает попсу, он отдыхает и чувствует себя немного лучше. Если прослушивание классической музыки вызывает у вас определенные чувства, если эта музыка резонирует с вашими ощущениями, значит, вы уже развитой человек. Наука, искусство, мышление и образ жизни страны, состоящей из таких людей, будут развиваться. Эта идея применима и к фильмам.

Где Гара Гараевы, Узеиры Гаджибековы, Таиры Салаховы наших дней?! Первостепенная задача искусства и кино - пробудить сложные чувства человека, развить его как личность, а просто показать человека как существо с физиологическими нуждами. Он ест, когда голоден, одевается, когда замерзает, спит, когда хочет спать. Одним словом, необходимо отразить внутренние переживания человека, сомнения, разочарования и любовь.

- Как изменения в Минкультуры отразятся на нашем кинематографе?

- Реформы, расширение технических возможностей, выделение финансовых ресурсов могут помочь развитию кино. Но главное здесь — мозг. Должно произойти изменение мышления режиссеров и актеров, которые приходят в кино. Чарли Чаплин говорил, что в детве он жаловался отцу, что у него нет игрушек. А отец указал на его голову и сказал, что это его игрушка. Короче говоря, революция должна начаться в первую очередь в мозгу. Отношение к кино и искусству должно измениться в головах. Другие вещи могут либо помочь, либо помешать этому развитию.

- Со Второй Карабахской войны прошло почти 3 года, фильм, ставший событием, так и не снят. Как вы думаете, с чем это связано?

- Я остаюсь при своем мнении, что подход должен измениться. Я показал своим ученикам фильм 60-х годов о войне. Мы обсуждали, как там изображалась война. Каждый из нас ждет отражения на экранах Второй Карабахской войны. В фильмах такого рода главным является человеческий фактор. Его душевные переживания, страдания, гордость и т.д В нашей стране фильмы о войне снимают только в виде боев. Но главное на войне - судьба мира и людей.

- Деятели искусства жалуются на нецелевое использование средств, выделенных министерством кинематографии. Что вы думаете? Считаете ли вы, что эти предположения отражают реальность?

- Нужно быть аудитором, чтобы это сказать. Я связываю проблемы кино с творчеством и философией.

- Выяснилось, что у бывшего министра культуры 40 процентов сотрудников были люди без образования и не имеющие отношения к культуре. Эта ситуация затронула и азербайджанский кинематограф. Пандемия, войны и равнодушное отношение министерства к этой сфере... Сможет ли наше кино возродиться после такой негативной ситуации?

- Я не избегаю вопроса, но я действительно не могу этого сказать. Потому что я не очень доволен тем, каким путем сегодня идет наше кино. Думаю, что с приходом больших профессионалов можно говорить о каком-то развитии. В этом вопросе ключевую роль играет человеческий, личностный фактор.

- Вы смотрите сериалы, снятые в Азербайджане? Азербайджанские зрители в основном смотрят зарубежные. Чего не хватает для появления интересных сериалов в нашей стране?

- Надо делать сериалы о жизни. Человек, его внутренний мир должен быть показан. Потому что у него есть жизнь за пределами его физиологических потребностей, и чем она глубже, тем лучше. При этом есть пустота в отношении исторических сериалов, они не экранизированы. Например, в России снимали фильм о жизни всех, от дочери Брежнева до сына Сталина. Мы тоже можем это сделать. Например, можно снять фильмы о жизни таких людей, как Мирджафар Багиров и Вагиф Мустафазаде. Это очень важный вопрос, потому что, смотря такие фильмы, можно "впитать" в себя историю.

- В настоящее время существует два кинематографических союза. А серьезной киноработы нет. Как вы считаете, нужны ли две организации?

- Да, нужны. Потому что эти две организации смотрят на народ, государство и искусство Азербайджана через разные призмы. Мое участие в той или иной организации связано с этим и является для меня принципиальным вопросом. Меня никто не заставлял выходить из одного союза и переходить в другой. Это было велением совести. Когда придет время, я напишу об этом до мельчайших подробностей в статье.

- Могут ли Организация кинематографии Азербайджанской Республики и Организация кинематографии Азербайджана объединиться?

- Это сложный вопрос. Если это произойдет, я не останусь в организации. В обеих организациях есть люди, которых я уважаю. Однако, как я уже говорил, для меня это принципиальный вопрос.

- Недовольство возникло в Союзе кинематографистов Азербайджанской Республики под председательством народной артистки Шафиги Мамедовой. Что было причиной этого?

- В основном недовольство из-за отсутствия работы, бездействия. Провести собрание, созвать съезд легко ?! Я считаю, что уходом с обидой ничего не решить. Думаю, более правильным подходом было бы попытаться что-то изменить.

- Готовится кинофорум "Азербайджанское кино – 125: реальность, вызовы и цели". С какими предложениями вы планируете пойти на него?

- Я готовлюсь к форуму с серьезными предложениями. О многих из них я уже рассказал вам. Если мне дадут слово, планирую рассказать о задачах кино в этот исторический период, который переживает Азербайджан.