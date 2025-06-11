Аяз Мирзаев: Фильм "Древо поколений-2" хотелось бы снять в Западном Азербайджане

Аяз Мирзаев: Фильм "Древо поколений-2" хотелось бы снять в Западном Азербайджане

Документальный фильм "Древо поколений" (Nəsil ağacı), посвященный возвращению западных азербайджанцев на родные земли, рассказывает о соотечественниках, известных семьях, интеллигенции и поколениях, депортированных из Западного Азербайджана.

Об этом в комментарии Report заявил председатель общественного объединения "Сеть журналистов Азербайджана" (AJN) Аяз Мирзаев.

По его словам, фильм представляет собой энциклопедический сценарий, основанный на историях нескольких семей, с акцентом на древнюю историю, этнографию, кухню, известных личностей Западного Азербайджана.

"Кинокартина подчеркивает, что в XX веке азербайджанское население четыре раза подвергалось массовым депортациям с территории нынешней Армении, в результате чего более 1 млн азербайджанцев стали беженцами. Несмотря на это, западные азербайджанцы сохраняют свои обычаи и традиции и передают их будущим поколениям. Хотя ветви их "древа поколений" находятся здесь, однако корни остаются в Западном Азербайджане", - сказал он.

Мирзаев рассказал, что съемки фильма проходили в Баку, Гёйгеле, Геранбое и Гяндже. "Мы желаем снять следующий фильм "Древо поколений-2" в нашем родном Западном Азербайджане и Зангезуре", - добавил председатель AJN.

Отметим, что автором сценария фильма является Аяз Мирзаев, продюсером - Эльнур Нифталиев, режиссером — Зяка Гулиев, оператором - Вугар Шихалиев, монтажером - Эльмар Тариелоглу.