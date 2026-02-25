Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Автор фильма "Ходжалы: детство в плену": Это была большая ответственность и серьезное испытание

    Kультурная политика
    25 февраля, 2026
    17:37
    Автор фильма Ходжалы: детство в плену: Это была большая ответственность и серьезное испытание

    Работа над документальным фильмом "Ходжалы: детство в плену" стала крайне сложным и ответственным процессом для его создателей.

    Как сообщает Report, об этом заявила автор картины Сабина Меликова в беседе с журналистами.

    По ее словам, в отличие от предыдущих проектов, в новом фильме трагические события в Ходжалы рассказаны от лица детей.

    "На протяжении многих лет мы освещали Ходжалинский геноцид с разных ракурсов - через истории женщин, молодых бойцов, представителей старшего поколения. Однако на этот раз о трагедии, произошедшей в Ходжалы, будут говорить дети. Съемки этого фильма стали для нас, безусловно, большой ответственностью и серьезным испытанием", - подчеркнула Меликова.

    Она также отметила важность постоянного сохранения памяти о Ходжалинской трагедии. "Мы осознаем возложенную на нас миссию и понимаем, что Ходжалинский геноцид никогда не должен быть стерт из памяти азербайджанского народа. Каждый азербайджанец должен внести свой вклад в сохранение этой памяти", - добавила автор фильма.

