Австрийские специалисты прибыли в Нахчыван для реставрации мавзолея Момине хатун

10:17

Специалисты из Австрии прибыли в Нахчыван для реставрации мавзолея Момине хатун.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, для реставрации мавзолея и выполнения проектных работ, связанных с благоустройством территории, подписан контракт с австрийской компанией Atelier Erich Pummer GMBh.

В Нахчыван прибыли глава компании Эрик Пумер и рабочая группа, проведена предварительная проверка с целью всестороннего изучения состояния мавзолея и проведения измерений.

Компания действует в данной сфере в Азербайджане более пяти лет.