О нас

Австрийские специалисты прибыли в Нахчыван для реставрации мавзолея Момине хатун

Австрийские специалисты прибыли в Нахчыван для реставрации мавзолея Момине хатун 10:17
Kультурная политика
24 сентября 2024 г. 10:46
Австрийские специалисты прибыли в Нахчыван для реставрации мавзолея Момине хатун

Специалисты из Австрии прибыли в Нахчыван для реставрации мавзолея Момине хатун.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, для реставрации мавзолея и выполнения проектных работ, связанных с благоустройством территории, подписан контракт с австрийской компанией Atelier Erich Pummer GMBh.

В Нахчыван прибыли глава компании Эрик Пумер и рабочая группа, проведена предварительная проверка с целью всестороннего изучения состояния мавзолея и проведения измерений.

Компания действует в данной сфере в Азербайджане более пяти лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMöminə Xatın Türbəsinin restavrasiyası üçün avstriyalı mütəxəssislər Naxçıvana gəlib

Другие новости из категории

В Астане пройдут Дни культуры Азербайджана
В Астане пройдут Дни культуры Азербайджана
23 сентября 2024 г. 15:13
Утвержден устав Государственного заповедника Туг
Утвержден устав Государственного заповедника "Туг"
21 сентября 2024 г. 14:48
В Москве отметили День национальной музыки Азербайджана
ФотоВ Москве отметили День национальной музыки Азербайджана
20 сентября 2024 г. 22:39
Арзу Алиева ознакомилась с ходом съемок художественного фильма об Отечественной войне
ФотоАрзу Алиева ознакомилась с ходом съемок художественного фильма об Отечественной войне
19 сентября 2024 г. 08:58
В День национальной музыки в Шуше посещены расстрелянные памятники
ФотоВ День национальной музыки в Шуше посещены расстрелянные памятники
18 сентября 2024 г. 14:49
По случаю Дня национальной музыки деятели искусства посетили могилу Узеира Гаджибейли
ФотоПо случаю Дня национальной музыки деятели искусства посетили могилу Узеира Гаджибейли
18 сентября 2024 г. 11:08
Сегодня в Азербайджане отмечается День национальной музыки
Сегодня в Азербайджане отмечается День национальной музыки
18 сентября 2024 г. 00:00
Полад Бюльбюль оглу получил звание народного артиста Башкортостана
Полад Бюльбюль оглу получил звание народного артиста Башкортостана
17 сентября 2024 г. 19:10
Глава муниципалитета: Планируем совместные мероприятия для популяризации блюд Газиантепа и Азербайджана
ФотоГлава муниципалитета: Планируем совместные мероприятия для популяризации блюд Газиантепа и Азербайджана
16 сентября 2024 г. 18:00
В Украине запустили бесплатный факультатив по изучению азербайджанского языка
В Украине запустили бесплатный факультатив по изучению азербайджанского языка
16 сентября 2024 г. 10:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi