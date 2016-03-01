​Ашугу Улдуз Сонмез предоставлена персональная пенсия президента Азербайджана

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Улдуз Гулиевой (ашуг Улдуз Сонмез) персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанского ашугского искусства Улдуз Аскер гызы Гулиевой предоставляется персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook