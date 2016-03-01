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    ​Ашугу Улдуз Сонмез предоставлена персональная пенсия президента Азербайджана

    За заслуги в развитии азербайджанского ашугского искусства

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Улдуз Гулиевой (ашуг Улдуз Сонмез) персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанского ашугского искусства Улдуз Аскер гызы Гулиевой предоставляется персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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