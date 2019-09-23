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Заслуженная артистка Азербайджана зарегистрировала товарный знак "İLK ŞƏBNƏM"

Артистка Азербайджана зарегистрировала товарный знак "İLK ŞƏBNƏM"

Агентство по интеллектуальной собственности Азербайджана приняло решение касательно обращения заслуженной артистки Шабнам Тапдыг для регистрации товарного знака, воспроизводящего ее имя. 

В ответ на запрос Report в агентстве заявили, что заслуженная артистка обратилась для регистрации товарного знака "İLK ŞƏBNƏM".  

"Заслуженная артистка Шабнам Ильяс гызы Тапдыгова подала 11 июня в Агентство по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака "İLK ŞƏBNƏM" по классу №41 (Услуги по предоставлению музыкальных произведений) в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг. Обращение было рассмотрено в отделе товарных знаков, промышленных образцов и географических показателей Центра экспертизы патентных и товарных знаков, решением Наблюдательного совета от 22 августа 2019 года оно было зарегистрировано". 

В агентстве заявили, что зарегистрированный товарный знак не рассматривается для защиты личных имен: "Он охватывает зарегистрированные по классификации права на товарный знак и товарные знаки в отношении услуг".

Отметим, что 11 июня 2019 года заслуженная артистка Шабнам Тапдыг обратилась в Агентство по интеллектуальной собственности для регистрации товарного знака под именем "İLK ŞƏBNƏM" ("ШАБНАМ ПЕРВАЯ"). 

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