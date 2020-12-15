Армяне разграбили монастырский комплекс Худавенг

"В результате победы Азербайджанской армии в Отечественной войне, продолжавшейся с 27 сентября по 10 ноября, 25 ноября Кельбаджарский район также был освобожден от армянских оккупационных сил. Когда оккупационные силы покидали Кельбаджарский район, распро

"В результате победы Азербайджанской армии в Отечественной войне, продолжавшейся с 27 сентября по 10 ноября, 25 ноября Кельбаджарский район также был освобожден от армянских оккупационных сил. Когда оккупационные силы покидали Кельбаджарский район, распространилась информация о том, что монастырский комплекс Худавенг был разграблен и принадлежащие комплексу кресты, колокола и другие элементы были перевезены в Армению. Об этом свидетельствуют новости, появляющиеся в армянских СМИ в эти дни.

Сообщается, что 16 декабря в столице Армении в Музее народных искусств состоится выставка-продажа под названием “Из Дадиванка в Ереван". (https://bit.ly/3qXSesb) На выставке будут представлены привезенные из монастырского комплекса Дадиванк (Худавенг) Библия, кресты, иконы, сувениры, а также книги, фотоальбомы. Также с целью оказания помощи армянам Нагорного Карабаха будет проведена продажа кулинарных и кондитерских изделий".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства культуры.

"В связи с этой информацией Министерство культуры еще раз доводит до внимания, что Конвенция ЮНЕСКО 1970 года предусматривает меры, направленные на запрет и предотвращение незаконного ввоза, вывоза культурных ценностей и передачи права собственности на них кому-либо другому, а также принятую в 1954 году Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта".

Сообщаем, что этот вопрос находится под строгим контролем Министерства культуры, международные организации регулярно информируются о незаконной деятельности армянской стороны и будут приняты меры для применения необходимых правовых процедур в связи с подобными фактами присвоения. В то же время призываем международные организации, в частности ЮНЕСКО, дать правовую оценку этим фактам и расследовать военные преступления, совершенные Арменией против историко-культурного наследия на территории Азербайджана.

Для информации заявляем, что монастырский комплекс Худавенг на территории села Венг Кельбаджарского района является одним из крупнейших и красивейших памятников христианской архитектуры древнего азербайджанского государства - Кавказской Албании.

После оккупации Кельбаджарского района Арменией в 1993 году монастырский комплекс Худавенг начал представляться миру как армянский памятник", - отмечается в документе.