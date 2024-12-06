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Азербайджан пресек очередную попытку армян присвоить композиции в исполнении Шовкет Алекперовой

Азербайджан пресек очередную попытку армян присвоить композиции в исполнении Шовкет Алекперовой Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана пресекло очередную попытку армян присвоить известные азербайджанские композиции в исполнении легендарной Шовкет Алекперовой.
Kультурная политика
6 декабря 2024 г. 15:17
Азербайджан пресек очередную попытку армян присвоить композиции в исполнении Шовкет Алекперовой

Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана пресекло очередную попытку армян присвоить известные азербайджанские композиции в исполнении легендарной народной артистки Шовкет Алекперовой.

Как сообщили Report в агентстве, речь идет о композициях “Töhfə”, “Getmə amandır”, “Yavaş-yavaş” и “Bayram şamları”, которые были размещены на платформе YouTube с подписью "Armenian Music".

Управление имущественными правами покойной певицы на YouTube осуществляет бакинская компания "Mikpro".

В результате предпринятых при сотрудничестве с компанией мер все четыре видео, размещенные на канале "BehrooZ Abshar" и нарушающие права Шовкет Алекперовой, были удалены с платформы YouTube.

Напомним, что несколькими днями ранее композиция “Yar gəldi yar” в исполнении Шовкет Алекперовой также была удалена с канала "BehrooZ Abshar".

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Версия на английском языке Agency: Armenians attempted to appropriate compositions performed by Shovkat Alakparova
Версия на азербайджанском языке Şövkət Ələkbərovanın ifa etdiyi daha dörd mahnının erməni musiqisi kimi təqdimatının qarşısı alınıb

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