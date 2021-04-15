Армяне проводят политику вандализма в отношении памятников нашей культуры

"Одна из основных задач в этом направлении - заставить Армению выплатить контрибуцию, возместись нанесенный нам ущерб"

"15 апреля - Всемирный день культуры. Азербайджанский народ, обладающий богатыми историческими традициями, создал культурное наследие, по праву считающееся достоянием мировой культуры".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Рамиль Гасан.

Высоко оценив деятельность Фонда Гейдара Алиева в области интеграции и популяризации национального культурного наследия, Р. Гасан подчеркнул значимость и успешность проектов в этом направлении:

"Армения, проводившая разрушительную, оккупационную и вандалистскую политику против Азербайджана, навсегда останется в нашей памяти в образе оккупанта и безжалостного палача. Зверства, представшие нашему взору после освобождения оккупированных земель, красноречиво демонстрируют ущерб, нанесенный нашей культуре и истории.

Разрушение памятников нашей культуры, мечетей, исторических сооружений и в особенности, как отмечал президент Ильхам Алиев, использование наших святынь в качестве стойла, раскрывают варварскую личину армянского государства. Важным вектором внешней политики Азербайджана является популяризация нашей культуры и донесение лучших ее образцов до мирового сообщества. Немаловажным является разоблачение армянского вандализма. Одна из основных задач в этом направлении - заставить Армению выплатить контрибуцию, возместись нанесенный нам ущерб".

Р. Гасан призвал депутатов, СМИ, НПО и молодежь содействовать донесению культурного наследия Азербайджана до мировой общественности: "Каждый должен внести свой посильный вклад в масштабную работу, проводимую Фондом Гейдара Алиева под руководством первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой во многих социальных областях и в сфере культуры".