Армения уничтожила на оккупированных землях более 100 тыс. ценных экспонатов

Движимое и недвижимое имущество граждан Азербайджана было сожжено, взорвано, уничтожено

Более 100 тысяч ценных и уникальных экспонатов всемирного значения, обнаруженные при археологических раскопках на курганах в Ходжалы, Узерликтепе в Агдамском районе, Гаракопек в Физулинском районе Азербайджана, были разграблены или уничтожены армянами для поддержки военных операций, кроме того, для убеждения мировой общественности, что армяне исторически жили на оккупированных территориях, были разграблены и незаконно вывезены в Армению обнаруженные в ходе незаконных археологических раскопок историко-культурные образцы азербайджанского народа.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Арменией присвоены, уничтожены, разграблены, испорчены и разрушены имеющие особую историческую, научную, литературную и культурную ценность предметы и документы, принадлежащие Азербайджанской Республике. Движимое и недвижимое имущество граждан Азербайджана, отдельных физических и юридических лиц было сожжено, взорвано, уничтожено другими общеопасными методами, что привело к тяжким последствиям. Кроме того, расхищение недр и других ресурсов на оккупированных территориях Азербайджанского государства привело к тому, что был нанесен серьезный ущерб окружающей среде.

На основании материалов, собранных в связи с указанными фактами, генеральным прокурором Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело по статьям 116.0.2 (Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 116.0.8-1 (Нападение без военной необходимости на объекты, не являющиеся военной целью, ясно видимые и различаемые, в том числе особо охраняемые исторические, религиозные, учебные объекты, объекты искусства, научные, благотворительные, медицинские объекты или места расположения больных и раненых), 183.2.1 (Хищение предметов, имеющих особую ценность), 186.3 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), 193-1 (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем), 206.4 (контрабанда) и др. Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Проведение предварительного следствия поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры, создана следственно-оперативная группа.