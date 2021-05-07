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Арифа Гулиева похоронят на кладбище "Волчьи ворота"

Арифа Гулиева похоронят на кладбище "Волчьи ворота" Народный артист Ариф Гулиев скончался минувшей ночью в больнице Yeni klinika, где получал лечение Уточнено место захоронения народного артиста Арифа Гулиева. Как сообщили Report в семье артиста, тело покойного предадут сегодня земле на кладбище "Волчь
Kультурная политика
7 мая 2021 г. 12:52
Арифа Гулиева похоронят на кладбище Волчьи ворота

Уточнено место захоронения народного артиста Азербайджана Арифа Гулиева.

Как сообщили Report в семье артиста, тело покойного предадут сегодня земле на кладбище "Волчьи ворота".

Ранее Министерство культуры выразило соболезнования семье и близким известного актера театра и кино в связи с его кончиной.

В министерстве сообщили, что ведомство окажет содействие в вопросах захоронения народного артиста, однако место и дата похорон будет определена семьей покойного.

Народный артист Ариф Гулиев скончался минувшей ночью в больнице Yeni klinika, где получал лечение.

У заразившегося коронавирусом артиста были поражены 90% легких, из-за чего он был подключен к аппарату ИВЛ.

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Версия на азербайджанском языке Arif Quliyev "Qurd qapısı" qəbiristanlığında dəfn olunacaq - YENİLƏNİB

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