Арифа Гулиева похоронят на кладбище "Волчьи ворота"

Уточнено место захоронения народного артиста Азербайджана Арифа Гулиева.
Как сообщили Report в семье артиста, тело покойного предадут сегодня земле на кладбище "Волчьи ворота".
Ранее Министерство культуры выразило соболезнования семье и близким известного актера театра и кино в связи с его кончиной.
В министерстве сообщили, что ведомство окажет содействие в вопросах захоронения народного артиста, однако место и дата похорон будет определена семьей покойного.
Народный артист Ариф Гулиев скончался минувшей ночью в больнице Yeni klinika, где получал лечение.
У заразившегося коронавирусом артиста были поражены 90% легких, из-за чего он был подключен к аппарату ИВЛ.