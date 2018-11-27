Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов дали концерт в Большом театре

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Оперные исполнители Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов во вторник вечером дали первый сольный концерт на Исторической сцене Большого театра России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, послушать сопрано и тенора собрался полный зал, билеты закончились у официального продавца еще за неделю до события.

"Спасибо вам большое за такой теплый прием. Очень волнительно всегда петь в этих стенах, хотя они уже почти стали нам родными [в 2016 году Нетребко и Эйвазов исполнили главные роли в постановке ГАБТ "Манон Леско"]", - обратился к публике Эйвазов.

Чета привезла в Москву программу Verdi Gala, в которую вошли арии, дуэты и квартеты из опер "Отелло", "Аида", "Трубадур", "Дон Карлос", "Риголетто", "Сила судьбы" и "Луиза Миллер".

"Чтобы по-настоящему передать настроение музыки Верди и эту атмосферу, Анна и Юсиф приняли решение пригласить итальянского маэстро Микеланджело Мацца, - сказал организатор концерта, продюсер, учредитель продюсерской компании Berin Iglesias Art Максим Берин. - Все решения по программе и артистам принимали непосредственно они".

Напомним, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Юсифу Эйвазову почетного звания "Народный артист".