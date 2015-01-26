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    ​Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев в Ираке

    Ухудшение гуманитарной ситуации с момента предыдущего визита шокирует

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Американская актриса Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских и иракских беженцев в городе Дахук в Иракском Курдистане.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте ООН.

    Отмечается, что с момента последнего визита Анджелины Джоли в качестве специального посланника УВКБ ООН в сентябре 2014 года гуманитарная ситуация в регионе резко ухудшилась в связи с обострением ситуации в Сирии и Ираке.

    "Ухудшение гуманитарной ситуации с момента предыдущего визита шокирует. Более двух миллионов иракцев были вынуждены покинуть свои дома из-за волны насилия в 2014 году", — заявила Анджелина Джоли.

    Ранее стало известно, что Анджелина Джоли встретилась с папой Римским в Ватикане.

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