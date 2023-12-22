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Анар Рзаев: Союз писателей Азербайджана поддерживает кандидатуру Ильхама Алиева на выборы президента

Анар Рзаев: Союз писателей Азербайджана поддерживает кандидатуру Ильхама Алиева на выборы президента Союз писателей Азербайджана поддерживает кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах.
Kультурная политика
22 декабря 2023 г. 13:03
Анар Рзаев: Союз писателей Азербайджана поддерживает кандидатуру Ильхама Алиева на выборы президента

Союз писателей Азербайджана поддерживает кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев сказал на l Съезде творческих союзов и деятелей культуры.

По его словам, новый год будет отмечен важными событиями в сфере культуры Азербайджана.

"В следующем году будет отмечаться 90-летие Союза писателей Азербайджана. Мы одержали историческую победу в 44-дневной Отечественной войне. В этой победе, во главе которой стоит верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, также играют роль литература и искусство. 7 февраля 2024 года состоятся внеочередные президентские выборы. Мы, как и всегда, поддерживаем верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и выражаем свою поддержку", - сказал Рзаев.

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Версия на азербайджанском языке Yazıçı Anar: "AYB İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyini dəstəkləyir"

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