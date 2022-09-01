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Анар Керимов встретился с послом Египта

Анар Керимов встретился с послом Египта 1 сентября министр культуры Анар Керимов встретился с послом Арабской Республики Египет в нашей стране Хишамом Мохамедом Наги Абдель Хамидом.
Kультурная политика
1 сентября 2022 г. 19:00
Анар Керимов встретился с послом Египта

1 сентября министр культуры Анар Керимов встретился с послом Арабской Республики Египет в нашей стране Хишамом Мохамедом Наги Абдель Хамидом.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

На встрече состоялся обмен мнениями о связях в сфере культуры между двумя странами и планируемых проектах.

Анар Керимов подчеркнул, что двусторонние отношения с Арабской Республикой Египет развиваются по восходящей линии.

Министр культуры также проинформировал о “Бакинском процессе”, который был запущен в 2008 году по инициативе президента Ильхама Алиева с целью создания действенного и эффективного межкультурного и межцивилизационного диалога. Он отметил, что ”Бакинский процесс" уже воспринимается авторитетными международными организациями, в том числе ООН, как глобальная платформа.

Посол Хишам Мохамед Наги Абдель Хамид поблагодарил министра за теплый прием. Дипломат выразил удовлетворение участием посольства в проектах и инициативах, реализуемых министерством.

Затем стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani culture minister meets Egyptian envoy
Версия на азербайджанском языке ФотоAnar Kərimov Misir səfiri ilə görüşüb

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