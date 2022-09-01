Анар Керимов встретился с послом Египта

1 сентября министр культуры Анар Керимов встретился с послом Арабской Республики Египет в нашей стране Хишамом Мохамедом Наги Абдель Хамидом.
Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.
На встрече состоялся обмен мнениями о связях в сфере культуры между двумя странами и планируемых проектах.
Анар Керимов подчеркнул, что двусторонние отношения с Арабской Республикой Египет развиваются по восходящей линии.
Министр культуры также проинформировал о “Бакинском процессе”, который был запущен в 2008 году по инициативе президента Ильхама Алиева с целью создания действенного и эффективного межкультурного и межцивилизационного диалога. Он отметил, что ”Бакинский процесс" уже воспринимается авторитетными международными организациями, в том числе ООН, как глобальная платформа.
Посол Хишам Мохамед Наги Абдель Хамид поблагодарил министра за теплый прием. Дипломат выразил удовлетворение участием посольства в проектах и инициативах, реализуемых министерством.
Затем стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.