Анар Керимов встретился с министром культуры и туризма Турции

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов в рамках 38-го заседания постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ встретился с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов в рамках 38-го заседания постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ встретился с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

Как сообщает Report, об этом А.Керимов написал в своем аккаунте в Twitter.

"Мы провели с министром культуры и туризма братской Турции Мехметом Нури Эрсоем двустороннюю встречу в рамках 38-го заседания постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ, обсудили исполнение соглашений, достигнутых в ходе моего визита в Турцию. Впереди у нас обширная программа сотрудничества", - подчеркнул министр.