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Анар Керимов встретился с министром культуры и туризма Турции

Анар Керимов встретился с министром культуры и туризма Турции Министр культуры Азербайджана Анар Керимов в рамках 38-го заседания постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ встретился с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.
Kультурная политика
17 сентября 2021 г. 18:18
Анар Керимов встретился с министром культуры и туризма Турции
Анар Керимов и Нури Эрсой

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов в рамках 38-го заседания постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ встретился с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

Как сообщает Report, об этом А.Керимов написал в своем аккаунте в Twitter.

"Мы провели с министром культуры и туризма братской Турции Мехметом Нури Эрсоем двустороннюю встречу в рамках 38-го заседания постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ, обсудили исполнение соглашений, достигнутых в ходе моего визита в Турцию. Впереди у нас обширная программа сотрудничества", - подчеркнул министр.

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Версия на английском языке ФотоAnar Karimov meets with Turkish minister of culture and tourism
Версия на азербайджанском языке ФотоAnar Kərimov Türkiyənin mədəniyyət və turizm naziri ilə görüşüb

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