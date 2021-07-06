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Анар Керимов: В азербайджано-грузинском культурном сотрудничестве откроется новая страница

Анар Керимов: В азербайджано-грузинском культурном сотрудничестве откроется новая страница Азербайджан намерен усилить сотрудничество с Грузией в сфере культуры.
Kультурная политика
6 июля 2021 г. 13:13
Анар Керимов: В азербайджано-грузинском культурном сотрудничестве откроется новая страница

Азербайджан намерен усилить сотрудничество с Грузией в сфере культуры.

Как передает грузинское бюро Report, об этом министр культуры Азербайджана Анар Керимов сказал журналистам после встречи с министром культуры, спорта и молодежи Грузии Теей Цулукиани.

По словам министра, в азербайджано-грузинском культурном сотрудничестве откроется новая страница.

А.Керимов отметил, что встреча с грузинским коллегой была плодотворной: "На встрече был произведён обмен мнениями о защите культурного наследия обеих стран, сотрудничестве в сфере музеев, кино, творческих индустрий".

Министр выразил уверенность, что официальный визит в Грузию внесет в клад в укрепление связей между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnar Kərimov: “Azərbaycan-Gürcüstan mədəni əməkdaşlığında yeni səhifə açılacaq”

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