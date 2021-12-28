Анар Керимов раскритиковал деятельность ряда музеев и театров

Министр культуры Анар Керимов раскритиковал деятельность ряда музеев.

Министр культуры Анар Керимов раскритиковал деятельность ряда музеев.

Как сообщает Report, на пресс-конференции на тему "Министерство культуры: цели и итоги 2021 года" он отметил, что музейная сфера стремительно развивается, музеи из мест хранения экспонатов все больше превращаются в информационные центры.

"В музеях должны отражаться своеобразные особенности каждого района. Некоторые же музеи считают себя лишь хранителями экспонатов", - отметил министр.

По словам министра, деятельность театров в регионах также оставляет желать лучшего.

"Основная нагрузка приходится на столичные театры. Мы бы хотели развития театров в регионах. Это очень важный вопрос", - подчеркнул министр.