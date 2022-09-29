Анар Керимов принял участие в конференции министров культуры стран-членов ЮНЕСКО

Делегация во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым приняла участие в состоявшейся в столице Мексики городе Мехико Всемирной конференции министров культуры стран-членов ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию Mondiacult 2022

Делегация во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым приняла участие в состоявшейся в столице Мексики городе Мехико Всемирной конференции министров культуры стран-членов ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию Mondiacult 2022.

Как передает Report , об этом министр сообщил на своей странице в Twitter.

"Для меня большая честь представлять Азербайджан в ЮНЕСКО на конференции министров культуры в Мексике. Спустя 24 года министры культуры собрались вместе, чтобы подумать о роли культуры в обеспечении мира и устойчивого развития", - отметил Анар Керимов.

Глава минкультуры Азербайджана также поздравил Мексику в связи с успешным проведением мероприятия.

Отметим, что конференция Mondiacult 2022 призвана на основе выдвинутых ЮНЕСКО инициатив придать новый импульс глобальному политическому диалогу в сфере культуры во имя устойчивого развития.