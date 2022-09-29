Анар Керимов принял участие в конференции министров культуры стран-членов ЮНЕСКО

Делегация во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым приняла участие в состоявшейся в столице Мексики городе Мехико Всемирной конференции министров культуры стран-членов ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию Mondiacult 2022.
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"Для меня большая честь представлять Азербайджан в ЮНЕСКО на конференции министров культуры в Мексике. Спустя 24 года министры культуры собрались вместе, чтобы подумать о роли культуры в обеспечении мира и устойчивого развития", - отметил Анар Керимов.
Глава минкультуры Азербайджана также поздравил Мексику в связи с успешным проведением мероприятия.
Отметим, что конференция Mondiacult 2022 призвана на основе выдвинутых ЮНЕСКО инициатив придать новый импульс глобальному политическому диалогу в сфере культуры во имя устойчивого развития.